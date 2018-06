S muži dělám chyby, ale na lásku pořád věřím, říká Jennifer Lopezová

"Každý viděl, že dělám chyby. Každé album, co jsem kdy udělala, je o lásce. Ale nevzdám to. Musím se podívat na to, co jsem udělala špatně," řekla Lopezová pro magazín Elle.

Každý rozchod byl pro ni prý těžký a bolestivý. Zpěvačka se z nich ale snaží poučit a jít dál.

"Stále věřím v lásku. V dokonalého muže, který tam někde je. Ale musíte na tom pracovat. Na všem," prohlásila.

Lopezová byla třikrát vdaná. Poprvé v roce 1997 za číšníka Ojaniho Nou a jejich manželství skončilo po jedenácti měsících.

S tanečníkem Crisem Juddem, kterého si vzala v roce 2001, vydržela jen devět měsíců.

Třetím manželem zpěvačky byl zpěvák Marc Anthony, s nímž má šestiletá dvojčata Maxe a Emmu. Svatbu měli v roce 2004 a v roce 2011 oznámili rozchod. Definitivně je rozvedli letos na jaře.

Od srpna 2011 zpěvačka chodila s tanečníkem Casperem Smartem. Rozešli se ale kvůli jeho údajné nevěře.