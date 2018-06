Jennifer Lopezová: Clooney nelíbá dobře

Lopezová řekla moderátorovi amerického satirického pořadu Daily Show Jonu Stewartovi, že líbání některým hercům moc nejde.

„Natočila jsem přes třicet filmů a někteří jsou dobří, někteří nejsou dobří. Ale nikdy jsem nebyla s nikým, kdo měl nepříjemný dech,“ prohlásila Lopezová.

Moderátor chtěl vědět, jestli mezi ty horší patří i sexsymbol George Clooney. „To sedí,“ odpověděla rozpačitě Lopezová.

Clooney a Lopezová si spolu zahráli ve snímku Zakázané ovoce z roku 1998. Clooney tu ztvárnil bankovního lupiče a herečka s proslulými křivkami federální agentku.

V pořadu Wendy Williamsové měla zase Lopezová seřadit své kolegy podle toho, kdo líbá nejlépe a kdo nejhůře a Clooney skončil čtvrtý ze čtyř. Nejlépe podle ní líbá Josh Lucas, pak Ryan Guzman, Matthew McConaughey a až po něm George Clooney.

Clooney možná své kolegyně nezaujme líbáním, ale rozhodně svým specifickým smyslem pro humor. V Hollywoodu je proslulý žertíky, které jsou občas trochu kruté.

Třeba mladou herečku a zpěvačku Evan Rachel Woodovou kvůli němu vyhodili z hotelu. Clooney jí na filmovém festivalu v Benátkách nakukal, že je tam tradicí, že všichni naskáčou ve společenských šatech do bazénu. Rodačka ze Severní Karolíny chtěla být první a skočila do hotelového bazénu. Jenže ji nikdo nenásledoval. Tedy kromě hotelových bodyguardů, kteří ji vyhodili.

George Clooney a Eva Rachel Woodová

„On mi řekl, že to udělají i ostatní herci. Skončila jsem tam sama, ale řekla jsem si, no a co, a užívala jsem si úžasnou katarzi, vznášela se v bazénu v šatech, pak přišla ochranka a celý ten okamžik byl zničen. Měla jsem problémy a vyhodili mě z hotelu. Musela jsem ty šaty vrátit návrháři. Myslím, že doteď netušil, co se s jeho šaty stalo,“ prozradila Woodová.