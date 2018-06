Po Shakiře s Rihannou mají dráždivé video Jennifer Lopez a Iggy Azalea

14:22 , aktualizováno 14:22

Klipy blížící se soft pornu jsou už běžné. Když si to Shakira a Rihanna téměř rozdaly v klipu Can't Remember To Forget You, vzbudilo to pozdvižení. A už je tu další dráždivý duet. Tentokrát si to rozdávají zadky zpěvaček.