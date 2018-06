Lawrencová o úniku nahých fotek: Jako by se mnou spala celá planeta

„Na světě snad není jediný člověk, který by mé nahé fotky neviděl. Mám pocit, jako by se mnou spala celá planeta,“ řekla oscarová herečka.

Nebyla tenkrát jedinou celebritou, kterou postihla aféra s únikem osobních fotografií na internet. Kauza začala v srpnu 2014 a hackeři zveřejnili nahé fotografie asi stovky osobností, třeba herečky Kirsten Dunstové nebo modelky Kate Uptonové.

Jennifer Lawrencová přesto odmítla podat žalobu. „Byla postižena řada žen a mnohé z nich se na mě obrátily, abych žalovala Apple nebo další. Ale nic z toho by mi nepřineslo klid v duši, nic by nevrátilo mé nahé tělo mně a Nickovi (bývalému příteli, herci Nicholasu Houltovi - pozn. red.),“ prohlásila.

Herečka si také vzpomněla, jak se cítila, když se o masivním útoku na iCloudy celebrit dozvěděla. „Když se to stalo, bylo to tak neuvěřitelné zneuctění nás všech, že se to ani nedá popsat slovy. Ještě pořád to zpracovávám. Dělo se to minutu po minutě, jako třeba když jde o výkupné a každou hodinu někoho propouštějí na svobodu,“ řekla s tím, že po tomto incidentu nebyla nějaký čas schopná hrát před kamerou jakoukoli sexuální scénu.

Podívejte se na trailer filmu s oblíbenou herečkou z loňského podzimu:

VIDEO: Tělo jako zbraň: Lawrencová jako Rudá volavka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začátkem roku 2017 byl v kauze odsouzen k devíti měsícům ve vězení hacker Edward Majerczyk (29) z Chicaga. Podle rozsudku napadl účty 30 osobností, mezi nimi i Jennifer Lawrencové, a ukradl jejich soukromé informace včetně nahých videí a fotografií.