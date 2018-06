Jennifer Lawrencová zvažuje konec u filmu. Mohla bych dojit kozy, říká

Herečka je od roku 2010 téměř nonstop před kamerou a natáčí průměrně tři filmy za rok. Nyní touží po několika měsících klidu v odlehlé přírodě.

„Chtěla bych mít farmu. Chci dělat něco takového jako dojit kozy,“ přiznala herečka v rozhovoru pro magazín Elle.

Jennifer Lawrencová, která v roce 2013 dostala za film Terapie láskou Oscara pro nejlepší herečku, se hodlá věnovat také neziskové organizaci bojující s politickou korupcí Represent Us.

Blondýnka promluvila i o svém rozchodu s režisérem Darrenem Aronofskym (48), s nímž natáčela film s názvem matka! Aronofsky prý velmi těžce nesl, že kritika horor odsoudila. I kvůli těmto stresům prý jejich vztah nakonec nepřežil.

„Kritiky normálně nečtu. Pouze když jsou dobré, udělám výjimku. Normálně to prostě nechám plavat. Ale při randění s režisérem to bylo jiné. Jde o to, že jste na společném propagačním turné, vrátíte se do hotelu a poslední věc, o které chci mluvit nebo na co chci myslet, je ten film. On se vrátí z turné a chce mluvit jenom o tom,“ prohlásila herečka v rozhovoru s kolegou Adamem Sandlerem.



„Ale chápu to, je to jeho dítě. Napsal to. Vytvořil. Režíroval. Takže jsem měla dvojitou práci, protože jsem musela být podporující partnerka, ale zároveň jsem pořád žádala, mohli bychom pro všechnu boží lásku chvíli nemyslet na matku!? Aspoň na vteřinu?!“ dodala s tím, že dalším problémem byl i 21letý věkový rozdíl.