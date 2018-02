Lawrencová odsoudila hysterické feministky, kritizovaly její fotku

Lawrencová přijela do Londýna propagovat nový film Rudá volavka, v němž hraje hlavní roli. Na setkání s novináři si vzala luxusní šaty Versace a při focení venku si na rozdíl od kolegů nevzala kabát. Podle aktivistů chudinka žena musela mrznout v sexy šatičkách, zatímco chlapáci se hřáli v kabátech.

Herečka na tyto komentáře reagovala s velkým rozhořčením a označila je za hysterii hlupáků. Zlobí se, že se dnes všechno posuzuje optikou sexismu a nikdo si nepočká na vyjádření osoby, jíž se to týká.

„Páni. Nevím, kde mám začít s tímto kontroverzním tématem ‚Jennifer Lawrencová nosí vyzývavé šaty v chladném počasí‘. Není to jen naprosto ubohé, ale jsem tím extrémně uražená. Ty šaty Versace byly ohromné, myslíte, že hodlám něco tak nádherného skrývat pod kabátem a šálou? Byla jsem venku snad pět minut. Ale s těmi šaty bych stála i ve sněhu, protože miluji módu a bylo to mé rozhodnutí!“ napsala herečka na Facebooku.

„Je to sexistické, je to trapné a není to žádný feminismus. Hysterické reakce kvůli všemu, co někdo řekne nebo udělá, vytváření kontroverze kvůli hloupým nepodstatným věcem, jako je to, co jsem se rozhodla si obléknout, nás nikam neposunuje. Hloupě to jen odpoutává pozornost od skutečných problémů. Lidi, vzpamatujte se! Vše, co nosím, nosím na základě svobodného rozhodnutí. A pokud chci být nachlazená, je to moje volba!“ dodala.