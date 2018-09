Diety neřeším, diktát vyzáblosti nepodporuji, říká Jennifer Lawrencová

Nerada omezuje v jídle a odmítá si hlídat kalorie. Aby si udržela váhu, raději denně cvičí a dává si do těla. Lawrencová nemá příliš v lásce vybíravé lidi, kteří úzkostně řeší, co jim smí skončit na talíři.



„Když mám chuť na kousek pizzy, dám si ji. Nejsem, co se týká diety, nijak striktní. Ale poté, co zhřeším, zkrátka strávím cvičením delší dobu než obvykle. Nechci být tlustá. Mám jasnou představu o tom, jak chci vypadat a do jakých módních kousků se chci oblékat,“ říká herečka.



„Každý týden se moje fotky objevují na stránkách bulvárních i módních magazínů. Denně na mě před domem čekají paparazzi, kteří prodávají mé fotky do agentur z celého světa. Jsem pod velkým tlakem a vždycky se děsím, jak budu na fotkách vypadat. Ale je pro mě rozhodně jednodušší víc dřít v posilovně než se nějak extra zabývat tím, co jím,“ prozradila Lawrencová.



Diktát vyzáblosti v Hollywoodu je tak intenzivní, že i velmi štíhlá Lawrencová si prý často připadá obézní. Pocity méněcennosti kvůli postavě trpí herečka už od puberty. Ale pro roli ve filmu Hunger Games záměrně odmítla hubnout.



„Nechtěla jsem být špatným příkladem pro dospívající dívky, které se zhlédnou v postavě Katniss a pak se rozhodnou, že aby byly stejně hubené jako ona, nebudou jíst například večeři,“ řekla herečka.