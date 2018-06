Jennifer Lawrencová: Otěhotněla bych v pubertě, kdybych neutekla z domova

„Moje máma byla opravdu velmi nábožensky založená, když jsem byla malá. Ale dnes už tolik není. A já bych vůbec nedostala žádnou antikoncepci, kdybych nenavštěvovala kliniku Planned Parenthood (Plánovaného rodičovství). Neměla bych možnost dostat kondomy a antikoncepci a všechny tyto věci, které jsem potřebovala jako normální teenagerka, která vyrůstala v Ježíšově domě,“ přiznala oscarová hvězda v rozhovoru pro magazín Glamour.

V listopadu minulého roku jednu pobočku Plánovaného rodičovství v Coloradu napadl ozbrojený fanatik, který je odpůrcem řízené koncepce. Zabil tři osoby a devět zranil. A Jennifer to šokovalo, protože činnost organizace velmi podporuje.

„Je to tak odporné... Není to útok na potraty, je to útok na ženy. Protože klinika dělá mnohem více než jen to. Vážně, jakou škodu dělají tím, že lidem dávají antikoncepci, kondomy, dělají stěry děložního čípku a screening rakoviny?“ zlobila se hvězda filmu Hunger Games.

Ona sama prý teď žádnou antikoncepci neužívá, protože už mnoho měsíců neměla žádný vztah. A dokonce se prý cítí jako panna.

„Jsem vybíravá. Zajiskří to jen velmi, velmi vzácně. A pro mě to musí jiskřit. Nic jiného není důležité. Měli byste vidět některé lidi, kteří mně připadají přitažliví. Byli byste v šoku,“ dodala hollywoodská kráska.