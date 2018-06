Odvážná Jennifer Lawrence v dětství trpěla sociální fóbií

"Když moje matka mluví o mém dětství, vždycky říká, že ve mně bylo světlo, které zmizelo, jakmile jsem šla do školy. Nevěděli jsme, co to bylo, nějaký druh sociální fóbie. Šla jsem i k psychiatrovi, ale nic nepomohlo," řekla Jennifer Lawrence francouzskému časopisu Madame Figaro.

"Jednou jsem prosila rodiče, ať mě vezmou na casting. Jeli jsme do New Yorku a tak jsem začala hrát. Matka viděla, jak jsem se na jevišti proměnila. Mé úzkosti se vypařily," dodala třiadvacetiletá herečka s tím, že ji herectví dělá šťastnou, protože se konečně cítí v něčem dobrá.

Rodiče se jí tehdy snažili všemožně podpořit, takže si vzali dvě hypotéky, aby se mohli přestěhovat do New Yorku a umožnili Jennifer splnit její sen.

"Chtěli mě vychovat v Kentucky, kde bych vedla normální život. Ale když mě viděli tak hrozně šťastnou, obětovali všechno pro mé štěstí," říká vděčně hvězda filmu Hunger Games: Vražedná pomsta.

Na premiérách filmu Jennifer Lawrence přitahuje pozornost v odvážných modelech. V Los Angeles se předvedla v průsvitné róbě, pod kterou měla jen černé body. Šaty od Diora odhalovaly její nohy v celé kráse a s hrdostí předvedla, že není kost a kůže jako mnohé její kolegyně.

Jennifer Lawrence přišla na premiéru v průsvitných šatech.

Odvážný model předvedla i na premiéře v Paříži, kde vynechala podprsenku a měla co dělat, aby svá ňadra uhlídala. Opět vybrala šaty své oblíbené značky Dior, tentokrát z černého saténu a stylově přidala na líčení.