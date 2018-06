Jennifer Lawrence by se prý chtěla vdávat v Praze

Zprávu o tom, že třiadvacetiletá Jennifer Lawrence a stejně starý Nicolas Hoult plánují svatbu v Praze, pustil do světa server pro dospívající mládež J-14.com a rozšířil magazín OK!

Oba citují nejmenované zdroje. "Jennifer se zamilovala do české metropole při natáčení filmu Serena a doufá, že tam do toho s Nickem praští," cituje J-14.com jeden ze zdrojů.

Je pravda, že si Jennifer naše hlavní město oblíbila. Dokonce naznačila, že by tu chtěla žít, když oznamovala odchod z Hollywoodu. "Budu ráda dál dělat filmy třeba z Kentucky nebo z Prahy nebo odjinud," řekla.

Jennifer Lawrence a Nicolas Hoult se milují, ale na svatbu jsou ještě mladí.

Problém ovšem je, že herci ještě nejsou ani zasnoubení. Lidé zastupující mladou herečku popírají, že diamantový prsten, s nímž byla herečka nedávno spatřena, je zásnubní.

Svatba jednoho z nejatraktivnějších párů Hollywoodu tak na Staroměstské radnici zřejmě zatím nebude.

Jisté ale je, že pokud se herci budou skutečně brát, rozhodně to bude tajné. Jennifer Lawrence totiž prý nesnáší pozornost.

Jennifer Lawrence ve filmu Serena, který natáčela v Praze.

"Bude to znít nevděčně, když o tom mluvím. Ale poslední dobou procházím krizí. Najednou má celý svět pocit, že má právo o mně vědět všechno," postěžovala si mladá hvězda.

"Nepřipadá mi to v pohodě. Jsem normální holka, lidská bytost a nejsem v tom dost dlouho na to, aby mi to připadalo normální. A nesmířím se s tím," dodala.

Hraní je pro ni terapie. V mládí totiž trpěla sociální fóbií a až herectví jí pomohlo (více čtěte zde).