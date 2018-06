Jennifer Lawrence: Věděla jsem, že budu slavná. Ale nelíbí se mi to

Černovlasou podivínku z filmu Terapie láskou, za kterou dostala Oscara, na obálce časopisu Vogue nepřipomíná. Jennifer Lawrence umí měnit vzhled jako chameleon a má podle kritiků i jedinečný herecký talent.

To jí taky vyneslo za rok 507 milionů korun a dostala se tak hned za Angelinu Jolie na žebříčku nejlépe placených žen Hollywoodu (více čtěte zde).

O svém úspěchu nepochybovala už během vyrůstání v Kentucky. Jako dítě prý měla představu, že bude máma a bude žít v Kentucky.

"Ale vždycky jsem věděla, že budu slavná. Přísahám bohu, nevím jak to jinak popsat. Ležela jsem v posteli a říkala si: "Budu v místní televizi? Budu motivační řečník?" Neměla jsem plán," řekla časopisu Vogue herečka.

Sláva přišla daleko větší, než čekala. A to i se stinnými stránkami. "Bude to znít nevděčně, když o tom mluvím. Ale poslední dobou procházím krizí. Najednou má celý svět pocit, že má právo o mně vědět všechno," postěžovala si mladá hvězda.

Jennifer Lawrence pózuje fotografům.

"Nepřipadá mi to v pohodě. Jsem normální holka, lidská bytost a nejsem v tom dost dlouho na to, aby mi to připadalo normální. A nesmířím se s tím," dodala herečka o ztrátě soukromí, která její úspěch provází.

Hraní je přitom pro ni dobrou terapií a miluje ho, takže by se své práce nevzdala. Teď právě natáčí historické drama American Hustle. Dokonce kvůli tomu přerušila volno, které si chtěla od filmování dát. Role maniodepresivní alkoholičky jí za to prý stála.