Faux pas z Oscarů: Jennifer Lawrence zase upadla, Lady Gaga přišla pozdě

Ještě dlouho po loňských Oscarech se mluvilo o tom, jak Jennifer Lawrence upadla na schodech, když si šla pro cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Letos cenu nezískala, ale na zemi se ocitla znovu. Tentokrát přímo na červeném koberci. Na nohy jí pomohl její přítel Nicholas Hoult, ale přiskočili i další. Jennifer je na taková faux pas expert. Často si přišlapuje šaty, ztrácí doplňky nebo se poroučí k zemi. Vždycky to ale přejde smíchem, stejně jako to udělala na letošních Oscarech.

Jennifer Lawrence zase upadla.

Faux pas se letos dopustila i Lady Gaga. Ne snad že by přišla nějak nevhodně oblečná, naopak zvolila až nezvykle elegantní styl.

Oblékání do normálních šatů jí ale zřejmě zabralo víc času než strojení do jejích obvyklých extravagantních modelů, protože přišla pozdě. Všechny hvězdy už seděly v sále, když se Lady Gaga uráčila ukázat na červeném koberci. Možná to ale byla taktika, jak na sebe upozornit, vzhledem k tomu, že nebyla nominována na žádnou cenu.

Do světových médií se dostala i moderátorka informující diváky E! News o průběhu Oscarů Giuliana Rancicová, kterou v živém vysílání zradil zip u šatů. Nejdřív šaty od australské značky Adelaide chválila a říkala, že si konečně jednou připadá jako princezna, pak se ale po straně šaty otevřely a moderátorka s nimi chvíli zápasila. Rozbitý zip vyřešila lepicí páska.

Moderátorka Giuliana Rancicová bojovala v přímém přenosu se šaty.

Dalšího faux pas se dopustila samotná Akademie, když na své stránce na Instagramu vyvěsila snímek, jak si Penélope Cruzová s Robertem De Nirem připravují obálku a přidala k němu popisek: "Hayeková a De Niro se připravují v zákulisí."

O překvapení se postarala také hvězda filmu Vlk z Wall Street, kterou na Oscarech málokdo poznal. Svůdná blondýnka Magort Robbie se totiž ukázala v tmavých vlasech a temném líčení, v němž působila jako gotička.