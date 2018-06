Jennifer Lawrencová: Zveřejnění mých nahých fotek je sexuální zločin

„To, že jsem veřejně známá osoba, že jsem herečka, ještě neznamená, že bych si to přála. Je to moje tělo, a měla by to být moje volba. Skutečnost, že jsem si to nevybrala, je naprosto nechutná. Nemůžu uvěřit, že žijeme v takovém světě,“ řekla herečka pro magazín Vanity Fair.

Promluvit se rozhodla po delší době. Když totiž chtěla na útok hackerů reagovat bezprostředně, nemohla své prohlášení dokončit.

„Každá věc, kterou jsem se snažila napsat, mě rozbrečela, nebo rozzlobila. Začala jsem psát omluvu, ale nemám se za co omlouvat. Měla jsem čtyři roky milující, zdravý, skvělý vztah. Bylo to na dálku, takže buď se váš přítel může dívat na porno, nebo na vás,“ prohlásila o lechtivých snímcích určených pro partnera.

„Není to skandál. Jde o sexuálně motivovaný zločin. Je to znásilnění. Je to nechutné. Zákon je třeba změnit a my se musíme změnit,“ prohlásila.

Podle herečky svou vinu nenesou jen stránky, které fotky zveřejnily, ale také lidé, kteří se na snímky dívají.

„Každý, kdo se na ty fotky podíval, podporuje sexuální trestný čin. Měli byste se stydět. Dokonce i lidé, které znám a mám ráda, řekli: No jo, podíval jsem se na ty fotky. Nechci být naštvaná, ale zároveň si říkám, že jsem vám neřekla, že se můžete dívat na mé nahé tělo,“ dodala.