Hudsonová ukázala výsledek dlouholeté dřiny, může si dovolit bikiny

Hudsonová chce být příkladem všem ženám, které nedostaly do vínku přirozeně štíhlou postavu. Vždy bude mít širší boky, ramena a větší prsa než modelky, to ovšem neznamená, že má kila navíc.

Hudsonová je na svou postavu patřičně hrdá a snímky ve žlutých bikinách sama vystavila na Instagramu.

Jennifer Hudsonová se pochlubila snímky z dovolené v Mexiku.

Pořídila je v Mexiku, kde je na dovolené. "Potřebovala jsem Mexiko, aby mě něco dostalo na pláž. Ale makám na sobě, tak si to zasloužím," napsala k fotce Hudsonová.

Hubnout začala po narození syna Davida v roce 2009 a přiměl ji k tomu až showbyznys, do kterého se dostala díky americké verzi soutěže Superstar. Do té doby jí nadváha nečinila potíže a ani si ji příliš neuvědomovala vzhledem k tomu, že ženy v jejím okolí vypadaly podobně.

"Pamatuji si, když jsem byla poprvé na červeném koberci a jeden novinář se mě zeptal: Jaké to je být v Hollywoodu plus-size? Tak jsem se rozhlédla a koukala, s kým to mluví. Já že jsem plus-size? U nás v Chicagu měly všechny ženy tuto velikost," popsala Hudsonová časopisu Self.

Jennifer Hudsonová dostala Oscara v roce 2007

Ale v Hollywoodu na ni koukali všichni jako na monstrum, tak se rozhodla rychle zhubnout. "Poprvé jsem cvičila jako šílená. Šla jsem do posilovny v pět ráno a hodinu běhala. Pak jsem šla domů spát, a pak znovu do posilovny, kde jsem si v jednu odpoledne dala do těla. Pak jsem šla domů a dělala Tae-Bo. Cvičila jsem v podstatě celý den a jedla jen kuřecí prsa, rýži a zeleninu," popsala zpěvačka.

Takový režim ovšem nemohla dlouho vydržet. Zhubnout se jí podařilo, ale následoval jo-jo efekt, protože si pak chtěla dopřát vše, co si celou dobu odpírala.

Trvalého zhubnutí dosáhla, až když se uklidnila, přestala stresovat tím, co jí, a dopřávala si vše jen po malých porcích. Také cvičení omezila na rozumnou míru. Našla si zkrátka režim, s nímž dokáže žít trvale.