Když hubnete, musíte to dělat pro sebe, míní Jennifer Hudsonová

"Při hubnutí je klíčové, že to musíte dělat pro sebe. Není to ani o začátku cesty, je to o vás. Vy musíte chtít. Řeči ostatních nemohou zastínit to, co chcete pro sebe," řekla pro magazín People Hudsonová, která se postavila na stranu Rachel Fredericksonové, vítězky programu The Biggest Loser.

Té totiž někteří vyčítali, že to s hubnutím přehnala a vypadá jako anorektička (více zde).

Hudsonová shodila 30 kilogramů po porodu syna díky programu Weight Watchers (více zde). Změnila jídelníček a začala cvičit pod dohledem trenéra. Jeho rady prý stále dodržuje a plán si všude vozí s sebou.

"Není to dieta, ale naučí vás lepšímu životnímu stylu. Celá léta jsem si myslela, že nesmím třeba zmrzlinu, ale teď si ji dávám," prohlásila Hudsonová.