Jennifer Grey začala taneční soutěž pláčem kvůli Swayzemu

Padesátiletá herečka Jennifer Grey i přes operaci páteře a prodělanou rakovinu vstoupila do soutěže Dancing with the Stars, která je obdobou české StarDance... když hvězdy tančí.

Hned první natáčení pro ni bylo psychicky náročné. Když na tréninku zazněla píseň These Arms of Mine, která je i na soundtracku k filmu Hříšný tanec, vybavil se jí zesnulý partner z tohoto filmu Patrick Swayze a dojatá Jennifer Grey se neubránila slzám.

"Vrátilo mě to v čase a já byla s Patrickem. Prostě mi chybí. Byl jako ty, mladý a úžasný," řekla pak herečka svému tanečnímu partnerovi Dereku Houghovi.

I přes emotivní začátek během soutěžního večera zářila na parketu v modrých dlouhých šatech a předvedla úžasný vídeňský valčík. "Baby je zpět tam, kam patří. Jsem si jistý, že někdo tam nahoře je na vás velmi pyšný," řekl po jejím výkonu porotce Bruno Tonioli.

Soupeřem Jennifer Grey byl mimo jiné i herec David Hasselhoff, který ovšem porotce svým výkonem nezaujal. Jeho čaču označili za "šílenství převlečené za tanec" a hvězda seriálu Pobřežní hlídka tak jako první ze soutěže vypadla. "Byla to skvělá jízda. Je mi to líto kvůli Kym, protože pracovala tvrdě, aby mě dostala tam, kde jsem. Jsem pyšný, že tu byly mé dcery a viděly mě," řekl Hasselhoff.

V soutěži tančí i dcera bývalé kandidátky na viceprezidentku Spojených států Sarah Palinové Bristol, zpěvák Michael Bolton, televizní hvězda Audrina Patridge, basketbalista Rick Fox a další americké celebrity.