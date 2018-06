Pořád ještě nemám chuť s někým randit, přiznala Jennifer Garnerová

„Nebyla jsem na rande a ani o to nemám zájem. Několik lidí mě i pozvalo, ale já jen řekla: Ne, děkuji,“ řekla herečka s tím, že neplánovala být znovu svobodnou. „Já si tento způsob života pro sebe a své děti nevybrala. Neplánovala jsem, že budu single. Ale stalo se, a my se s tím musíme naučit žít.“

Garnerová a Affleck se po deseti letech manželství v červnu 2015 dohodli na rozchodu. Byť se oba dva snažili vztah udržet, nepodařilo se. Důvodem rozchodu byla mimo jiné nevěra herce a jeho alkoholismus. Dvojice má spolu tři děti – dcery Violet (12) a Seraphinu (8) a syna Samuela (5).

Žádost o rozvod manželé podali letos v dubnu. Stále jsou si ale velmi blízcí a Garnerová se snaží Affleckovi dokonce pomáhat s jeho závislosti na alkoholu.

„Přes veškeré problémy je Jennifer přesvědčena, že Ben je nejlepší otec jejich dětí,“ uvedl blízký zdroj rodiny pro magazín People.

Herečka, která momentálně propaguje svůj nejnovější film The Tribes of Palos Verdes, se také vyjádřila k nedávné kauze sexuálního obtěžování, která otřásla celým Hollywoodem.

„Nemůžeme všechny muže házet do jednoho pytle a obvinit je, že každý udělal něčeho zlého nebo že je vinný,“ dodala.

Nedávno nařkli ze sexuálního napadení také právě Bena Afflecka. Hvězda seriálu One Tree Hill Hilarie Burtonová o něm řekla, že jí dával nemravné návrhy, když byla hostem pořadu na MTV.

„Nepamatuji si na to, ale hluboce se za to omlouvám. Určitě si nemyslím, že by měla důvod klamat nebo si vymýšlet. Je to velmi citlivé téma poslední doby a podle mého názoru by si všichni muži měli uvědomit své chování a být zodpovědní. Pokud jsem někdy byl součástí tohoto problému, chci se změnit a být součástí řešení,“ prohlásil Affleck v pořadu The Late Show with Stephen Colbert.