Garnerová: Ben Affleck spal s naší chůvou. I tak je láskou mého života

„Bylo to skutečné manželství. Nebylo to jen hrané. Pro mě bylo obrovskou prioritou to manželství udržet a zůstat v něm. Ale nefungovalo to. Nevzala jsem si žádnou velkou megafilmovou hvězdu, já si brala jeho. Klidně se vrátím a to rozhodnutí udělám znova. Běžela jsem za ním přes pláž, udělala bych to znova. Nemohli byste mít jinak tři děti a vše tohle, co jsme měli. Je láskou mého života,“ řekla herečka magazínu Vanity Fair.

„Je tou nejúžasnější osobou v každé místnosti, nejcharismatičtější, nejštědřejší. Ale je to velmi komplikovaný člověk. Když na vás jeho slunce zasvítí, tak to cítíte. Ale když jeho slunce svítí jinam, je zima. A on umí vrhnout stín,“ dodala.

Přestože se spekulovalo, že důvodem jejich rozchodu je Afflekův poměr s chůvou jejich dětí, není to úplně pravda.

„Dovolte mi to vysvětlit. Byli jsme od sebe celé měsíce, než jsem se doslechla o té chůvě. Ona neměla nic společného s naším rozhodnutím se rozvést. Nebyla vůbec součástí rozhodování,“ prozradila Garnerová.

Pár se poznal během natáčení filmu Daredevil. Vzali se 29. června 2005 a mají spolu dcery Violet (11) a Seraphinu (7) a syna Samuela (4). Herecká dvojice rozchod oznámila loni v létě jen pár dní po oslavení 10. výročí svatby. Pro Afflecka to bude první rozvod, Garnerová už má za sebou jeden se Scottem Foleym.