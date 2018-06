Jennifer chce proniknout do světa módy

. Na tiskové konferenci koncem dubna se Jennifer Lopezová svěřila se svými plány proniknout do světa módy. Svoji kolekci, oblečení pro všední den a do města, nazvala "J.Lo od Jennifer Lopez". Do velice odvážného podniku se pustila spolu s Larrym Stemmermanem a Andym Hilfingerem, bratrem slavného návrháře Tommyho Hilfingera. Tým plánuje, že jejich kolekce ovládne trh o letošních prázdninách.

Lopezová přiznala, že se nechala inspirovat svým bývalým milencem Seanem Combsem, známým spíše pod uměleckým jménem Puff Daddy, který se řadí ve Spojených státech mezi vcelku úspěšné módní návrháře. Tehdy se rozhodla pro tvorbu prádla, které přesně padne na tělo.



Údajně začínala tak, že své prádlo, které zakoupila v jiných obchodech, rozstříhala a znovu sešila tak, že padlo a lichotilo její postavě. "Došlo mi, že pro ženu není vůbec snadné najít v obchůdcích takové oblečení, které by jí přesně sedlo na tělo, i když má oblejší tvary. Chci proto všem ženám nabízet tak úžasné kousky, že si na své přijde každá milovnice módy, nehledíc na rozměry, a bude se cítit božsky. Každá chce být a může být sexy," obhájila Jennifer svůj záměr.

Kolekce, která je pestrou směsicí stylů, jež Lopezová vyzkoušela jak před kamerou, tak v soukromém životě, nabízí sexy a praktické díly šatníku, jako jsou bederní, nízce posazené džíny a dětská téčka, až po módu pro náročnou noční zábavu.

Koncepce oblečení je sestavena především tak, aby opravdu precizně zvýraznila křivky těla. Na to dbá Lopezová především. Ovšem zároveň zůstává odívání v jejích očích osobité, jadrné a pikantní. Nemělo by pozřít veškeré finance, jako je tomu u velice nákladných rób nejslavnějších světových návrhářů, v nichž se Lopezová představila například na letošním předávání cen Grammy.

Nová řada J.Lo se bude snažit přijít do vskutku dobrých obchodních domů a vybraných butiků, kam hodlá proniknout nejpozději na podzim tohoto roku. Ceny výrobků nejsou nijak závratné, neboť se pohybují v průměru od 20 dolarů za tričko, až k 800 dolarům za nákladné na výsost vkusné luxusní šaty.