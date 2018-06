Jennifer budu vždy milovat, říká manžel Lopezové po rozchodu

"Můžu říct, že se nestala žádná senzace," řekl Anthony s tím, že si to lidé lačnící po šokujících zprávách o celebritách marně přáli. Zprávy o tom, že byl své manželce nevěrný, ho rozčilují.

Popřel i další zmiňovaný důvod rozchodu - žárlivost na úspěch své ženy. "Myslím, že kdokoli by vám potvrdil, jak jsem ji podporoval. Mám za ni opravdu velkou radost," prohlásil.

Na otázku, zda se chce s Lopezovou rozvést, odpověděl vyhýbavě. "Víte, je to rozhodnutí, které jsme učinili společně. Tak bych na to asi odpověděl," řekl Anthony.

Jejich manželství podle něj "není udržitelné ve stavu, v jakém teď je". A to je jediný důvod. "Zjistili jsme to oba. Nebylo to šokující. Takové věci se stávají, není to pohřeb," řekl zpěvák.

Marc Anthony a Jennifer Lopezová

I když se snažil ukázat, že ho rozchod s manželkou nijak tragicky nezasáhl, přiznal, že Lopezová je jeho životní láska. "Jennifer je báječná, báječná žena, báječná matka, báječná přítelkyně," nešetřil chválou Anthony.

"Oba víme, že tohle bude dlouhý příběh. Já budu vždy Jennifer milovat. Důležité je, že ona to ví a mé děti to ví také," dodal.

Zároveň doufá, že rozchod nebude mít velký vliv na jejich tříletá dvojčata Maxe a Emme a zdůrazňuje, že se jim bude snažit být co nejlepším otcem.