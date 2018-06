Jennifer Annistonová a John Mayer se opět rozešli

Krátce po předávání Oscarů odletěla Jennifer do Evropy propagovat svůj nový film Marley a já, kde září po boku herce Owena Wilsona. John Mayer ale zůstal v Los Angeles, aby pracoval na své muzice. Když se o pár dní později Jennifer vrátila, svůj vztah ukončili. "Měli nějaké neshody a tak se dohodli, že se přestanou vídat. Jen si prostě jde svou cestou jako vždycky. A vypadá šťastně," uvedl pro server People.com zdroj z hereččina okolí.

Posledních pár týdnů trávila hvězda seriálu Přátelé hodně času se svojí blízkou přítelkyní a seriálovou kolegyní Courteney Cox-Arquette a její instruktorkou jógy Mandy Ingber, zatímco Mayer byl zaměstnán doma přípravami na natáčení ve studiu. Důvodem rozchodu byl údajně fakt, že Mayer postrádal u Jennifer dostatek nadšení z jejich vztahu.

Slavný pár si jedním rozchodem prošel již v srpnu loňského roku. Tehdy jednatřicetiletý Mayer uspořádal improvizovanou tiskovou konferenci před jeho posilovnou v New Yorku a vysvětlil novinářům, proč se Jennifer rozešel. "Ukončil jsem tento vztah a chci být sám, protože nechci plýtvat časem někoho jiného, když něco není v pořádku," uvedl Mayer. Později se však dal se slavnou herečkou opět dohromady na galavečeru u příležitosti předávání Oscarů byli hodnoceni jako jeden z nejžhavějších párů.

Nedostatek nadšení čtyřicetileté herečky pro vztah s o deset let mladším muzikantem byl však patrný už z rozhovoru, který Jennifer poskytla magazínu You. Anistoová v něm uvedla, že nevěří na perfektní vztah. "Kdo řekl, že každý vztah musí trvat navždy? To je trochu moc," vyjádřila se herečka na závěr.