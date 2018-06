Jennifer Anistonové bulvár nevadí

"Co cítím, když něco podobného čtu nebo se to doslechnu z rozhlasu či televize? Škubou mi přitom koutky rtů a chce se mi hodně nahlas se smát. Určitě mě to nijak nestresuje ani nenavozuje špatnou náladu. Společně s Bradem se tím náramně bavíme," prozradila v interview herečka, manželka osmatřicetiletého herce Brada Pitta.



Třiatřicetiletá Jennifer především své okolí ochotně udržuje v domnění, že opravdu čeká dítě. "Nabízejí mi ta nejlepší místa na sezení, pouštějí mě ve frontách a v restauracích dostávám ty nejlepší pochutiny přímo od šéfkuchaře. To bych pak byla pěkně hloupá, kdybych každému tvrdila, že nejsem v jiném stavu. Využívám toho a ještě se bavím tím, jak naivní mnozí lidé jsou," řekla Anistonová. Nehodlá prý mít dítě jen kvůli tomu, že si to přeje veřejnost. "Lidem je naprosto jedno, kdo ze slavných porodí, hlavně když mají možnost zase číst o něčem zajímavém," dodala diva.



A jak vidí sebe a Brada v budoucnosti v rolích rodičů? "Myslím, že budu dobrou maminkou. Miluji děti z celého srdce, a tak to mé vlastní bude maximálně rozmazlované. Brad bude určitě taky ten nejlepší tatínek. Na děti se velmi těší a určitě bude hrdým a pyšným otcem. S dětmi si rozumí a když jsme u známých, kteří mají dítě, tak si s ním hraje prakticky celou dobu," prozradila seriálová hvězda.

Zlatý Globus 2002 - Jennifer Anistonová a Brad Pitt