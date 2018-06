Jennifer Anistonové zemřel milovaný pes Norman, bylo mu 15 let

"Zemřel před pár týdny. Byl starý, přišel jeho čas," řekla Anistonová časopisu People.

Dvaačtyřicetiletá herečka, která nemá žádné děti, dává veškerou lásku právě svým psům. Vztah s nimi staví i nad vztahy s muži, na které neměla příliš štěstí.

"Muži přicházejí a odcházejí, ale tam opravdu není takový vztah, jaký máte se psem - a ti prostě nežijí tak dlouho, jak by měli. Musíte se s nimi rozloučit strašně brzy. Je to hrozně smutné a já truchlím. Ale jejich láska je bezvýhradná a to miluju," řekla Anistonová deníku The Sun v roce 2008.

Doma má ještě jednoho psa, bílého křížence německého ovčáka jménem Dolly.

John Aniston

Její otec John Aniston, známý jako Victor Kiriakis ze seriálu Tak jde čas, by ale své dceři přál hlavně pořádného muže, nejlépe z Řecka. Aniston se totiž původně jmenuje Yannis Anastassakis. "Řečtí muži jsou víc sexy a lepší přátelé," řekl sedmasedmdesátiletý herec.

Jennifer Anistonová se ale Řecku zatím vyhnula. Po rozvodu s Bradem Pittem v roce 2005 chodila se zpěvákem Johnem Mayerem, herci Vincem Vaughnem a Bradleym Cooperem nebo modelem Paulem Sculforem.