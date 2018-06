Prostě jsem přibrala, vyvrací spekulace o těhotenství Anistonová

U čtyřiačtyřicetileté Jennifer Anistonové jsou fanoušci zvyklí na to, že je dokonale štíhlá a má ploché vypracované bříško. Jakmile se tedy trochu zakulatí, už jsou venku spekulace o tom, že herečka čeká dítě, a každý se jí na to ptá.

"Je to celkem únavné. Proč nepočkat, až něco oznámíme, kdo chce pořád hrát na hádanky, jestli to bude rodina, svatba, tohle nebo tamto," řekla Anistonová v The Kyle and Jackie O Show v australskému rádiu s tím, že všechny zprávy o těhotenství pramení z toho, že jen přibrala. "Není nic, co bych chtěla oznamovat. Je to jen pár liber navíc," řekla.

Vypouklé bříško a obří zásnubní prsten dávají prostor k mnoha spekulacím. Jennifer Anistonová je obvykle dokonale štíhlá, jakmile přibere, mluví se o těhotenství.

Bezdětnou herečku rozčilují i otázky, kolik dětí by chtěla mít nebo jestli by chtěla chlapečka či holčičku. "Já netušila, že se to dá objednat," říkala Anistonová rozhovoru pro televizi ABC.

Směje se i tomu, jak má svatbu každý víkend. Naposled to bylo na narozeninách jejího snoubence Justina Therouxe minulou sobotu v Los Angeles. Řada zahraničních médií byla přesvědčená, že velká oslava byla svatební. "Očividně byla utajená," žertovala herečka.

Na narozeninové oslavě se sešlo 75 hostů, mezi nimi moderátorka Ellen DeGeneresová, herci Ben Stiller a Tobey Maguire a řada dalších slavných jmen.