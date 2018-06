Anistonová: Účinkování v Přátelích bylo nejlepším obdobím mé kariéry

„Bylo to nejlepších deset let naší kariéry,“ řekla Anistonová, která se příliš k účinkování v seriálu Přátelé nevyjadřovala. Po jeho skončení se soustředila na svou filmovou kariéru. Dnes přiznává, že jen díky Přátelům si jí všimli ti správní lidé a ona byla obsazována do dobrých filmů.

„Udělali bychom pro Jima Burrowse cokoli. Dal nám v seriálu obrovskou příležitost a pravděpodobně nejlepších deset let naší kariéry. Budeme na něj vzpomínat do konce života,“ prozradila herečka, která se společně s dalšími účinkujícími ze seriálu Přátelé sešla na natáčení speciálu. Chyběl jen Matthew Perry kvůli pracovním povinnostem v Londýně.

„Prožívali jsme všechno společně. Přátelství, rodinu, rozchody, děti, všechno společně,“ pokračovala herečka, která si díky účinkování v seriálu přišla na pěkný balík peněz stejně jako její kolegové.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč seriál Přátelé v roce 2004 po desáté sezoně skončil.

Většina hvězd seriálu se stýká i po skončení natáčení. Jennifer Anistonová je dokonce kmotrou dcery Courteney Coxové a s Lisou Kudrowovou občas všechny podnikají dámskou jízdu. Herci se setkávají i pracovně a navzájem si hostují v nových seriálech. Po deseti letech společného natáčení jsou zkrátka trochu jako rodina.