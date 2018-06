Konec spekulací ohledně těhotenství Anistonové. Vydala prohlášení

„Jsme kompletní s dětmi i bez nich a jsme kompletní s mužem nebo bez něj,“ napsala v otevřeném dopise pro The Huffington Post herečka. Protože nemá sociální sítě, rozhodla se, že se k celé kauze vyjádří takto.



„Nepotřebujeme být vdané nebo být matkami, abychom byly kompletní. Všechno je to jen na nás,“ pokračovala Jennifer.



Po její poslední dovolené na Bahamách s manželem Justinem Therouxem zažívá herečka peklo. Fotografové na ni prý číhají každý den před domem a snaží se ji vyfotit, protože právě na dovolené jeden z fotografů pořídil snímky, kde měla herečka vypouklé břicho a okamžitě se začalo spekulovat o jejím těhotenství. Herečka ale byla jen přejedená, protože předtím zašla na velký oběd.

Kvůli této „aféře“ prý slýchala denně od kolegů i od dobrých přátel gratulace k těhotenství a velmi ji to obtěžovalo a cítila se poníženě.

„Ano. Jednou se možná matkou stanu. A až to bude, já budu první člověk, který vám to řekne. Ale rozhodně se nebudu snažit o dítě z důvodu, že bych se v tomto směru cítila nějak neúplná,“ sdělila Anistonová.



Jennifer Anistonová na dovolené s manželem, kde ji fotografové vyfotili s vypouklým břichem po vydatném obědě.

Její tělo se prý s věkem mění jako u každé ženy, takže když si dá hamburger, vypadá, jako kdyby byla v jiném stavu. A právě to jí deprimuje. Hned se totiž v případě její osoby řeší, zda je těhotná nebo prostě tlustá. A nelíbí se jí, že je dnes nastolený trend vyhublých žen, které jsou společnosti předkládány jako dokonalé bytosti, jejichž postavu by měla každá žena mít.

„Každý má právo na to, rozhodnout si sám, co je podle něj krásné a důležité. My sami si určujeme, co nás učiní šťastnými,“ dodala.

Na premiéře filmu Svátek matek na sebe nechala Jennifer hodinu čekat: