Jennifer Anistonová si zahraje drsnou nevěrnici

"Přesto se ale pořád cítím trošku nesvá. To když pomyslím na to, že mojí novou rolí skončí dosavadní image hodné holky, která by nikomu ve skutečnosi nezkřivila ani vlásek," dodala.

Hvězda seriálu Přátelé totiž podepsala smlouvu na natáčení velkorozpočtového filmu The Good Girl. Jeho přípravy by měly začít v příštím roce. Jennifer si v něm zahraje ženu, která je několikrát nevěrná svému muži.

"Role právě v tomhle snímku splňuje můj dávný sen. Přála jsem si hrát postavu v nějakém pořádném filmu, na kterém by se jeho produkce nesnažila ušetřit každý hloupý dolar. Hned, jakmile jsem viděla předběžný návrh honoráře, byla smlouva z mé strany jasná a podepsala jsem ji," prozradila Jennifer.

U záporných rolí ale herečka zůstat nehodlá. "Protiví se mi představa, že bych měla až do konce života hrát v nějakých prasečinkách. Nemůžu ani vidět třeba hrubosti v sexuálních scénách. Na něco takového bych nikdy nepřistoupila. Myslím, že se budu poohlížet spíše po nějakých zamilovaných a hlavně kladných rolích. Na těch jsem si vybudovala kariéru, tak se jich budu držet," dodala Jennifer.