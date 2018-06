Jennifer Anistonová si nechala zvětšit prsa

„Na pláži v bílých bikinách má bývalá manželka Brada Pitta tak malá prsa, že skoro nejsou vidět. Z tmavého tílka o několik týdnů později už ale vyčnívají plné trojky,“ píše magazín v popiskách k exkluzivním fotografiím.

Někdejší spolubydlící Anistonové Nancy Balbirerová již dříve prozradila, že herečku zdobí plastika nosu a že si v minulosti také podrobila liposukci. Jennifer měla podle Nancy podstoupit zkrášlující procedury ještě předtím, než se proslavila. - více zde

Ačkoliv si magazín In Touch stojí za svým a na svých výrocích nehodlá měnit jediné slovo, mluvčí Anistonové popřela, že by herečka někdy podstoupila plastiku čehokoliv. „Je to jen nějaká fáma,“ řekla mluvčí Jennifer na adresu fotografií v magazínu.