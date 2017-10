Joeymu by to s Rachel nevyšlo, míní Jennifer Anistonová

„Ne! Ne, ne. Zkusili to. Jistý čas Joey a Rachel byli spolu a vypadalo to, že by to mohlo vyjít, ale nestalo se tak. Určitě by nakonec spolu skončili Ross a Rachel. Myslím si, že kdyby byl nějaký svět po Přátelích, byli by stále pár. Joeymu a Rachel by to neklapalo, bylo to mezi nimi víc o fyzické přitažlivosti, než o citech. Byli přátelé s výhodami a u toho také zůstali,“ řekla Anistonová v rozhovoru pro časopis Elle.

Herečka prozradila, že ve scénáři bylo jasně dané, s kým si její role začne. Srdce Rachel získal Ross, kterého si zahrál David Schwimmer (50).

O jednu z menších rolí v seriálu Přátelé se ucházel také její současný manžel a herec Justin Theroux (46). Anistonová byla v té době vdaná za herce Brada Pitta (53). „Jsem ráda, že v konkurzu neuspěl a setkali jsme se až později,“ přiznává herečka.

Fanynky po celém světě toužily mít účes jako Jennifer Anistonová a přezdívaly mu Rachel. „Vzpomínám si, že když jsem byla dítě, mým vzorem byla herečka Valerie Bertinelliová. Přinesla jsem její obrázek, bylo mi asi dvanáct, a chtěla jsem mít účes jako ona. Ale nikdy se mi to nepovedlo. Myslím, že jsem nakonec z toho měla účes ‚na Jágra‘. Bylo to hrozné. Teď se mi líbí něco jiného. Jistý čas jsem měla období Sarah Jessiky Parkerové. Má fantastické vlasy a chtěla jsem mít to, co ona. Skvělou barvu má zase například Heidi Klumová,“ myslí si Anistonová.