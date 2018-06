Jennifer Anistonová: Rozvodu nelituji

"Byl to pro mě úžasný rok. Nechtěla bych z něho změnit ani okamžik," říká Anistonová.

Když se jí novináři zeptali, jestli pro ni byl uplynulý rok i nějakým způsobem těžký, připustila: "Na jednu stranu to bylo nejlepší a na druhou nejhorší období. Byl to náročný rok, ale nevyměnila bych ho ani za nic. Jinak bych tady teď neseděla a necítila bych se tak skvěle, jak se cítím."

Jennifer zároveň prohlásila, že nechápe všechen humbuk, který se strhl kolem ní a způsobu, jakým se s rozchodem vypořádala.

"Určitě nejsem žádný vzor a tenhle způsob myšlení mě u lidí rozčiluje. Je to dost trapné být kvůli rozvodu středem pozornosti nebo soucitu, protože mně se stalo jen to, co se denně stává kdekomu a nedá se to srovnávat s takovými tragédiemi, jako když rodiče přijdou ve válce o dítě nebo když přijdete při nějaké katastrofě o domov," řekla britskému časopisu Heat.