Jennifer Anistonová prý byla s Bradem Pittem dvakrát těhotná

Ian Halperin prý pro svou neautorizovanou knihu o životě slavného páru použil 900 zdrojů, díky nimž vytvořil pravdivý příběh o nich dvou. Nezapomněl ovšem zmínit ani předchozí manželku Brada Pitta Jennifer Anistonovou, která podle něj dvakrát, v letech 2003 a 2004, potratila Pittovo dítě.

"S tím, že Jennifer nechce děti přišla Angelina. Byla přesvědčena, že to je příběh, na který uslyší všechny ty ženy, které ji vidí jako zlodějku mužů," řekl zdroj z produkce filmu Pan a paní Smithovi, kde se Brad Pitt a Angelina Jolie sblížili.

Angelina Jolie se prý jen pár dní před začátkem natáčení setkala s Jennifer Anistonovou. "Brad je tak nadšený, že s vámi může pracovat. Doufám, že si to opravdu užijete," řekla tehdy nic netušící Pittova manželka Anistonová.

Její přátelé jsou nyní pobouřeni tím, co o ní Halperin napsal. "Jennifer si za posledních pár let zkusila opravdu hodně, ale toto je jeden z nejvíc ponižujících scénářů, který si dokázala představit," uvedla hereččina kamarádka britskému magazínu Now.

Podle Halperina, který Pitta a Jolie sledoval 5 let, spojil slavný pár hlavně sex. "Moje zdroje tvrdí, že někdy trávili 18 až 20 hodin denně v posteli. Ale sex nakonec nestačí," řekl Halperin deníku The New York Post.

Teď se podle něj pár hádá o všem od politiky, přes oblečení svých dětí až po zlozvyky Brada Pitta jako je kouření a pití alkoholu. "Mluvil jsem s mnoha lidmi z jeho rodiny, kteří by si přáli, aby se s Angelinou rozešel," dodal.

Hádky Pitta s jeho ženou potvrzují mnozí a Halperin upozorňuje i na hercovu nevěru. Mluví o súdánské modelce Ammě, kterou potkal na festivalu v Cannes v roce 2007 a byl s ní pak ještě několikrát spatřen. "Rozejdou se během roku a půl, možná dřív," předpovídá konec páru přezdívaného Brangelina Halperin.

Pár se přitom snaží adoptovat další dítě. "Nevím, jestli někdy s adopcemi přestaneme. Vždycky jsem toužila poskytnout domov co nejvíce dětem," svěřila čtyřiatřicetiletá herečka minulý měsíc časopisu Hello! a její o dvanáct let starší partner Brad Pitt s úsměvem dodal, že ani u čtvrtého adoptovaného dítěte nemusí skončit: "Nikdy nevíte, kolik jich bude."

Kvůli sedmému přírůstku do rodiny objíždějí jordánské a syrské sirotčince.