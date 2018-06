Anistonová: Přátelé baví, protože spolu mluví a nekoukají jen do mobilů

„Upřímně řečeno, nevím, co bychom dělali. Myslím, že doba tenkrát byla trochu nostalgická. Lidem se to možná líbí, přestože to skončilo před 12 nebo 13 lety, protože na té době, kdy jsme všichni jen nekoukali do mobilních telefonů, něco bylo. Nekontrolovali jsme Facebooky a Instagramy. Byli jsme spolu v jedné místnosti, v kavárně. Povídali jsme si. Teď je vše jinak,“ řekla Anistonová v pořadu Lorraine.

Pokračování po tolika letech si už neumí představit, ale přiznala, že se občas ráda podívá na opakování seriálu v televizi.

„Nemůžu si pomoct. Nejdřív se snažím vzpomenout si, který díl to je, a pak si polovinu času říkám, že si to nepamatuji,“ prozradila během rozhovoru pro pořad The One Show televize BBC.

Její kolega Matt LeBlanc (49), který hrál Joeyho, v minulosti už několikrát řekl, že si také neumí představit pokračování seriálu.

„Myslím, že nejlepší je představovat si, co hrdinové dělají nyní, než se na to koukat. Nikdo nás nechce vidět jako čtyřicátníky. Joey, který se stále snaží uspět jako herec? To by bylo jen smutné,“ míní LeBlanc.

Hvězdy Přátel, kromě Matthewa Perryho alias Chandlera, se letos potkaly na slavnostním galavečeru u příležitosti 75. narozenin režiséra Jamese Burrowse (psali jsme zde).