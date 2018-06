Anistonová: Necítím se stará, i když všechno nefunguje, jak má

„Kdy mám začít vyšilovat? Kdy mám začít říkat, že mě bolí kolena? Necítím se tak! Mám pocit, že definice stárnutí se musí změnit. Slyšela jsem, že když byla Halle Berry v 47 letech těhotná, mluvilo se o ‚geriatrickém těhotenství‘, což je směšné! Je to urážlivé. Je zřejmé, že jako ženy jsme se vyvinuly. Ačkoliv, můj zrak stojí za starou belu. Byla jsem krátkozraká, ale teď nevidím nic,“ řekla Anistonová magazínu Harper’s Bazaar.

Rozhodně si však nestěžuje. Dokonce se cítí ve větší pohodě, než dřív. „Z pracovního, fyzického i psychoterapeutického hlediska,“ prohlásila herečka.

Anistonová si nemůže vynachválit také vztah s o dva roky mladším snoubencem Justinem Therouxem. Začali spolu chodit v roce 2012 po její delší pauze bez randění.

„To mi opravdu pomohlo dospět do stavu, kdy jsem byla spokojená sama se sebou, opravdu připravená na lásku a partnera,“ míní.

K pohodě jí pomáhá také pozitivní myšlení a to, že je odpouštějící osoba. „Myslím, že je nesmírně důležité, aby člověk uměl odpustit. Jinak se to ve vás prostě nahromadí jako toxický odpad. Není nic horšího, než držet v sobě zášť. Lidé dělají neodpustitelné věci, ale člověk to musí nechat být a říct si: Všichni jsme lidé. Děláme chyby,“ dodala.