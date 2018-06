Zhubnout byla obrovská dřina, přiznala Jennifer Anistonová

„Není to tak snadné vrátit se do obvyklého režimu, abych pravdu řekla!“ přiznala Anistonová v rozhovoru pro E! News.

Právě nadbytečné kilogramy, které Anistonová získala během natáčení filmu, byly důvodem, proč všichni v jejím okolí včetně blízkých přátel byli přesvědčeni, že je těhotná.

„Je to dost vtipné, protože spousta lidí pořád říkala: Je těhotná? Odpovídala jsem, že není, ale oni argumentovali, že vypadá tak kypře. Já na to řekla: To je kvůli roli, kterou hraje. Když znáte ten příběh, víte, že v ní prodělá naprostou proměnu,“ uvedla hereččina kolegyně Camille Guatyová v rozhovoru pro Us Magazine.

V dubnu Anistonová prohlásila, že přibírá také díky svému snoubenci Justinovi Therouxovi, který je vynikající kuchař.

„Vaří úžasné těstoviny. Jako nic udělá carbonara. To je zabiják. Posledních pár let, od té doby, co chodím s tímto mužem, jsem získala pár kilo navíc. Ale všechno to stojí za to. Dožene vás to a musíte se o sebe starat. Ale je to pořád zábava. Bylo to všechno ve jménu lásky,“ řekla herečka (více zde).