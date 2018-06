Jennifer Anistonová o Angelině Jolie: Není pravda, že ji nenávidím

Anistonová připustila, že pořád bude spojována s Bradem Pittem a jeho partnerkou Angelinou Jolie, kterou prý podle médií nenávidí.

"Existuje spousta mylných představ o mně," řekla herečka pro magazín InStyle. "Trojúhelník s mým exmanželem a spor s Angelinou Jolie. To nikdy nezmizí. Tyto titulky vydělávají peníze, ale na příběhu, který nemá nic společného s realitou."

Přestože Anistonová o svém pětiletém manželství s nyní osmačtyřicetiletým Bradem Pittem nikdy nemluvila, herec nedávno v rozhovoru pro časopis Parade prohlásil, že se v manželství s Jennifer nudil. Později se ale pokusil svá slova zmírnit, protože nechtěl, aby to vypadalo, že jeho exmanželka je nudná.

"Jen je neuvěřitelně oddaná, milující a veselá žena, která je stále můj přítel. Je to důležitý vztah, kterého si velmi cením. Nechtěl jsem říct, že by Jen byla nudná, ale já jsem nudil sám sebe - a za to si můžu sám," uvedl herec v prohlášení (více čtěte zde).

Anistonová na to nereagovala. Zřejmě i proto, že od loňského května chodí s o dva roky mladším hercem Justinem Therouxem a je prý zamilovaná. Z předchozích vztahů se údajně poučila.

"Za ta léta jsem se naučila, jaké vlastnosti jsou v lásce důležité. A co nebudu akceptovat," dodala herečka.

Brad Pitt a Jennifer Anistonová (září 2004) Brad Pitt a Angelina Jolie

Jennifer Anistonová si Brada Pitta vzala v roce 2000. O pět let později se rozvedli kvůli jeho románku s nyní šestatřicetiletou Angelinou Jolie, která herce svedla během natáčení filmu Pan a paní Smithovi. Teď vychovávají šest dětí, z toho tři vlastní.