Jennifer Anistonová: Není fér na ženy tlačit s mateřstvím

„Nemám žádný seznam toho, co bych měla udělat do určitého věku. A pokud se to nesplní, tak selhala nějaká část mého ženství nebo já jako žena, snížila se má cena, má hodnota jako ženy, protože jsem neporodila dítě," řekla Anistonová v rozhovoru pro Today Show s Carsonem Dalym.

„Přivedla jsem toho na svět hodně a mám pocit, jako bych byla matkou mnoha věcí. A nemám pocit, že je fér neustále na lidi vyvíjet takovýto tlak,“ dodala herečka.

Není jasné, jestli Anistonová děti nechtěla, nebo nemohla mít. Spekuluje se o tom, že s Bradem Pittem byla těhotná dokonce dvakrát, ale vždy potratila. Tyto zprávy ovšem nikdy nekomentovala. Ostatně pokud by byla pravda každá zpráva o jejím těhotenství, měla by za sebou už nejméně sedm potratů.

Nyní je Anistonová už dva roky zasnoubená s hercem Justinem Therouxem, takže vedle dítěte se veškerá pozornost soustředí na její svatbu, která měla podle „zaručených zpráv" proběhnout už nejméně čtyřikrát na různých místech světa.