Anistonová: Už žijeme jako manželé, tak na svatbu nespěcháme

Herečka Jennifer Anistonová dál potvrzuje, že svatba bude. Původně měla být na jaře, pak se mluvilo o létu, Anistonová si s tím ale hlavu neláme.

"Zřejmě to uděláme na poslední chvíli. Velké plánování mě dohání k šílenství," řekla Anistonová. "Šaty nemám. Chci být spontánní," říkala už v dubnu na premiéře filmu Lifetime.

A nic se na tom nezměnilo ani o čtvrt roku později. "Chceme do toho jít až ve chvíli, kdy to bude dokonalé, nebudeme muset spěchat a ani jeden nebude muset odbíhat z práce či do práce," řekla herečka magazínu People.

Bývalá manželka Brada Pitta navíc tvrdí, že je svatba vlastně jen formalitou. "A víte, my už se cítíme, jako bychom byli oddáni."

Justin Theroux požádal Jennifer Anistonovou o ruku loni v srpnu. Ona nabídku přijala.

"Nejsou žádné zrušené svatby, žádné odložené svatby. Nehádáme se o manželství ani o to, kde se vzít, jen si vše vyjasňujeme," uvedla na pravou míru zprávy v zahraničním tisku.