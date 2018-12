Matka mě nutila líčit se už od třinácti, přiznala Jennifer Anistonová

Anistonová teď sama matku posedlou soutěžemi krásy hraje v novém filmu Dumplin’. Její vlastní matka Nancy Dowová byla ženou, pro kterou byla fyzická dokonalost to nejdůležitější v životě. Herečka se s matkou po většinu své dospělosti nestýkala. Dnes, dva roky po matčině smrti, o ní již však hovoří smířlivěji.

„Moje máma byla pohlcená svou fyzickou stránkou, o kterou se neustále starala. Její rodiče vlastně neexistovali. Byla jednou z pěti sester. Měla svou krásu a tou se dokázala uživit, protože byla úspěšnou modelkou. Nebyla to její vina, ale věci, které mě mohla naučit, byly věci, které mě příliš nezajímaly, navíc jsem v sobě neměla to, co ona. Nevytvořilo to sice ve mně příliš mindráků kvůli mému nedokonalému vzhledu, ale máma mi zkrátka celý život říkala, co mám dělat a jak to dělat,“ postěžovala si Anistonová.

Matka ji prý nutila líčit se už v době, kdy ji samotnou to ještě nezajímalo. „Řekla mi třeba, ať si pořádně namaluji oči, než půjdu na nákup pro mléko. Bylo mi třináct. ‚Fakt si musím líčit oči? Vypadám bez líčení ošklivě?‘, říkala jsem si. Není to kritika vůči ní, protože ona vlastně nic jiného neznala. Byla to modelka a když vyrůstala, rodiče ji v ničem jiném nepodporovali,“ dodává Anistonová na vysvětlenou v rozhovoru pro magazín Elle.