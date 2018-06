Jennifer Anistonová se tajně vdala. Na druhou svatbu čekala deset let

Ve čtvrtek už novomanželé vyrazili na líbánky na ostrov Bora Bora. Do exotického ráje ve Francouzské Polynésii dorazili soukromým letounem.

Anistonová a Theroux svatbu před médii tajili a dokonce ji ještě ani oficiálně nekomentovali. Magazín People však získal vyjádření rodičů herečky, kteří sňatek mezi jejich dcerou a hercem Therouxem potvrdili.

Podle magazínu People šla Anistonové za družičku její kolegyně ze seriálu Přátelé Courteney Coxová a ženich měl za svědka tatéra Scotta Campbella. Mezi asi 75 hosty nechyběli Lisa Kudrowová, Jason Bateman, Emily Bluntová a John Krasinski, Tobey Maguire, Ellen DeGeneresová a Portia de Rossi nebo Jimmy Kimmel.

Pro Justina Therouxe to byla první svatba. S Anistonovou se zasnoubili v roce 2012 (více zde).

Jennifer Anistonová se vdala podruhé. První manželství s Bradem Pittem skončilo po pěti letech v roce 2005. Herec během natáčení filmu Mr. a Mrs. Smith potkal Angelinu Jolie, která se později stala jeho manželkou a s níž má šest dětí, tři adoptované a tři biologické.

Přestože Pitt opustil Anistonovou kvůli Jolie, jeho bývalá manželka mu to nemá za zlé. „Nemyslím si, že je to bolestivé. Ten příběh vás pronásleduje, protože to je zajímavý titulek. To téma více rozebírají média,“ řekla v pořadu televize CBS Sunday Morning Anistonová a dodala, že s exmanželem občas komunikují.

„Popřáli jsme si navzájem všechno dobré a všechny ty věci, ale není to pravidelně,“ přiznala.