V životě mám nejspíš jiné poslání než rodit děti, říká Anistonová

„Je to opravdu citlivé téma. Nikdo ani netuší, čím jsem si kvůli takovým článkům za celý život prošla,“ říká hvězda seriálu Přátelé v rozhovoru pro magazín InStyle.



S tím, že nebude mít ve svém životě děti se prý už smířila. Ale potomky svých přátel miluje a tráví s nimi spoustu času. „Na ženy je ohledně mateřství vyvíjen ohromný tlak. Pokud v životě neotěhotní, jsou považovány za jakýsi zbytečný paskvil. Mým posláním na této planetě nejspíš není rodit děti,“ říká herečka.

Anistonová se letos v únoru rozešla s hercem Justinem Therouxem (46). „Když se v Hollywoodu rozejdou dva lidé, je to podle názoru většiny lidí vždy chyba ženy, která si muže nedokázala udržet, a proto je jejím údělem zůstat smutná a opuštěná. Zatracený sexismus,“ stěžuje si Anistonová.

Občas stane, že si představuje, jak dává pěstí do nosu lidem, které nemá ráda nebo ji naštvali. „Byly chvíle, kdy jsem to chtěla udělat, ale je to jen fantazie. Ve skutečnosti bych se k něčemu takovému neodhodlala,“ tvrdí seriálová Rachel.

Sama se přitom agresivity zbavuje boxem. „Člověk se mentálně zbaví všech hloupostí, které se mu do hlavy tlačí každý den. Občas si při boxování vzpomenu i na děti, které mě šikanovaly ve škole kvůli tomu, že jsem byla trochu oplácaná,“ vzpomíná Anistonová. „Díkybohu, že tehdy neexistovaly sociální sítě,“ dodává herečka.