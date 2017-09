Theroux: Kdybych Jennifer potkal před lety, nezůstali bychom spolu

10:10 , aktualizováno 10:10

Herec Justin Theroux (46) přiznal, jak je rád, že svou manželku Jennifer Anistonovou (48) poznal až v době, kdy měla dávno po natáčení seriálu Přátelé. Prý by se asi nedokázal popasovat s její popularitou a dokonce si myslí, že by vztah ani nevydržel. Nyní je naopak přesvědčený o tom, že už je to navždy.