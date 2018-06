Jennifer Anistonová je těhotná a vrací se k expartnerovi

19:01 , aktualizováno 19:01

Herečka Jennifer Anistonová čeká dítě. Uvádí to australský magazín New Weekly. A vypadá to, že kvůli svému těhotenství vzala na milost i expřítele Johna Mayera. Rozešla se s ním před pár týdny, protože nadměrně kouřil a popíjel alkohol.