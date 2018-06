Jennifer Anistonová je opět sama, místo svatby prožívá rozchod

"Bylo mezi nimi už nějaký čas napětí. Původně si chtěli dát jen pauzu, doufali, že zkušební rozchod je může posílit. Bohužel, zdá se, že to nefunguje. Ale John to dotáhl do konce, protože cítil, že není připraven dosáhnout úrovně závazků vůči Jennifer, kterou si ona zaslouží," řekl zdroj blízký hudebníkovi britskému listu Daily Mirror.



Jennifer Anistonová a John Mayer

Jenže Anistonová v rozporu s tímto tvrzením prý vůbec po rodině či dětech netoužila. Je na to ještě příliš opatrná kvůli zklamání z manželství s Bradem Pittem, který dnes žije s Angelinou Jolie.

"Původně byla Jennifer rozčilená, když jí oznámil své rozhodnutí, ale teď je už jen smutná, neřku-li trochu zdrcená," tvrdí pro změnu zdroj blízký Anistonové.

"Po rozchodu spolu mluvili po telefonu a snaží se zůstat dobrými přáteli. Ale protože John změnil dramaticky své city, je velmi nepravděpodobné, že by se dali znova dohromady," dodal zdroj.