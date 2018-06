Jennifer Anistonová je náměsíčná

Třiatřicetiletá herečka časopisu přiznala, že bloumá v noci domem už pěkně dlouho. Jednou prý vyšla ven a vzbudilo ji až poplašné zařízení, které uvedla do chodu.

"Probudila jsem se a byla jsem venku u bazénu," stěžuje si hvězda seriálu "Přátelé".

Poruchami spánku prý trpí Jennifer od dětství. "Přišla jsem třeba do obýváku a bavila se s mámou, ale vůbec jsem o tom nevěděla," říká.

V rozhovoru se rovněž přiznala, že si v životě vlastně nikdy pořádně nevěřila, nebyla příliš ambiciózní a obávala se, že se jí velký sen o herectví nikdy nesplní. To se prý změnilo až jejím účinkováním v úspěšných "Přátelích". "Nevěřila jsem, že bych s tím, co dělám, mohla mít úspěch nebo tím dokonce vydělávat peníze. Stejně dobře jsem se také mohla stát číšnicí, a to by bylo prima," říká.