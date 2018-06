Myslela jsem, že jsem hloupá, přiznala dyslektička Jennifer Anistonová

„Přišlo se na to jen proto, že jsem měla dostat brýle. Musela jsem nosit brýle, jako měl kytarista Buddy Holly. Jedno sklíčko mělo modrou čočku a druhé červenou. Musela jsem přečíst odstavec a pak mi dali kvíz s deseti otázkami ohledně toho, co jsem právě četla. Myslím, že jsem měla tři správné odpovědi,“ řekla Anistonová magazínu The Hollywood Reporter.

Herečka věděla, že má problémy s pamatováním si a pochopením textu, ale neměla tušení proč.

„Pak mi na oči dali počítač, který ukazoval, jak se pohybují při čtení mé oči. Přeskočily čtyři slova a vrátily se o dvě slova nazpátek. Také jsem měla trochu líné oko, šilhala jsem, což mi na fotkách museli vždy upravit,“ přiznala.



Když jí zjistili dyslexii, oddechla si, že není jen hloupá, jak se obávala. „Jako by se najednou všechny traumata, tragédie, dramata z dětství vysvětlila.“

Anistonová také promluvila o svém problematickém vztahu s matkou Nancy Dowovou. Bývalá modelka a herečka dceru vychovávala sama, protože její druhý manžel, herec seriálu Tak jde čas John Aniston, je opustil, když bylo Jennifer devět let.

„Byla vůči mně velmi kritická. Protože byla modelka, byla nádherná, ohromující. To já jsem nikdy nebyla. Byla také velmi nemilosrdná. Pociťovala zášť, což mi přišlo malicherné,“ řekla hvězda seriálu Přátelé.

Herečka s matkou dlouhá léta nemluvila také kvůli její knize, v níž popsala svůj vztah se slavnou dcerou. Jennifer ji nepozvala ani na svatbu s Bradem Pittem. Nakonec se ale jejich vztah urovnal, a když Dowová v roce 2011 prodělala mrtvici, dcera ji se snoubencem Justinem Therouxem byla navštívit v nemocnici (více zde).