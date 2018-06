Jennifer Anistonová: Co Angelina provedla, bylo pěkně trapné

Sexbomba totiž před rokem v tom samém magazínu prozradila, že randila s Bradem Pittem ještě v době, kdy byl ženatý s Jennifer.



Brad a Angelina při natáčení filmu Pan a paní Smithovi

Jennifer po čtyřech letech od rozvodu s Bradem Pittem tedy prolomila mlčení a otevřeně prohlásila: "Co Angelina provedla, bylo pěkně trapné." Reagovala tak na rozhovor, v němž Angelina přiznala, že si s Bradem začala již při natáčení filmu Pan a paní Smithovi.



Jennifer Anistonová na titulce Vogue

"To, co tam bylo napsáno, byla špína. Tedy že jsem nevěděla, že se to děje. Myslím, že tyhle detaily nejsou zrovna vhodným a přiměřeným tématem k probírání," řekla Jennifer.

"Třeba to, jak říkala, že se nemohla dočkat, až půjde do práce? To bylo pěkně trapné," dodala k otevřené zpovědi Angeliny pro časopis Jennifer.



Současný přítel Jennifer Aniston - John Mayer

Zároveň se rozpovídala o svém vztahu s Bradem po jejich rozvodu. "Nemám proti němu nic než absolutní obdiv. Jsem na něj opravdu hrdá," řekla herečka, která nedávno konečně počala a nyní prý se svým přítelem Johnem Mayerem čeká dvojčata.



Jennifer Anistonová v době, kdy ještě žila s manželem Bradem Pittem

"Vyměnili jsem si mnoho pozdravů, přání všeho dobrého a gratulací k dětem. Naše manželství nefungovalo. Po rozvodu jsme spolu dlouho mluvili. Řekli jsme si hodně věcí a bylo to neuvěřitelně vřelé a plné respektu k nám oběma," přiznala herečka.

Vypadá to tedy, že se Jennifer konečně dostala ze stínu Angeliny Jolie. Ta nedávno prohlásila, že by chtěla mít velkou rodinu a hodlá proto adoptovat další dítě.