Kvůli rozvodu s Bradem Pittem jsem se styděla, říká Anistonová

Po rozvodu se prý cítila hrozně. Měla pocit, že je jen chodící smutnou postavou, která nemá děti a o niž se nikdo nezajímá, dokud jí pod oblečením nestojí bradavky. Tak o ní totiž média psala. Jediné, co ji drželo nad vodou, byla práce. Osobní život byl v troskách a s psychikou na tom byla také bídně.

„Kvůli svému rodinnému stavu jsem se cítila zahanbená a styděla jsem se, že jsem sama a bez partnera,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Marie Claire.

„Vadí mi, že se na ženy pohlíží hlavně z této stránky. Že se neřeší, co všechno dokázaly. Proč to vůbec máme poslouchat a číst? Pracovala jsem v životě tak tvrdě, a přesto se můj status podle lidí zcvrkl jen na smutného a bezdětného člověka,“ pokračovala Anistonová, která se s Pittem rozvedla v roce 2005. Stalo se tak poté, co herec zahořel láskou ke kolegyni Angelině Jolie, se kterou je v současné době v rozvodovém řízení a s níž má tři vlastní děti.

Když si Pitt a Jolie pořídili děti, Jennifer se v každém rozhovoru ptali, kdy i ona konečně najde muže svých snů a založí s ním rodinu. Na herečku to prý byla příliš silná káva a psychicky to nezvládala. Nikdy nechtěla na veřejnosti propírat své soukromí a s tím spojené trápení. Proto se tedy nikdy nevyjádřila ani k tomu, že ve sedmačtyřiceti letech nemá děti. Dodnes není známo, zda za tím stojí zdravotní problémy, nebo jen rozhodnutí, že je mít nechce.

V roce 2015 se Anistonová po delší známosti provdala za herce Justina Therouxe, se kterým se prý cítí šťastná a nic jí s ním nechybí. Od jejich svatby se ovšem u každé její fotografie s vypouklým břichem začalo spekulovat, zda konečně není těhotná.

„Nejsem těhotná. Jsem jen přejedená. A víte, čím jsem přejedená? Tím, že se neustále řeší, zda nejsem v jiném stavu. Každý den se o tom můžu někde dočíst. Jsem prý sobecká žena, která upřednostnila kariéru před mateřstvím. Ženy nemají děti z mnoha důvodů a nikdo nemá právo na to, aby je soudil. Je to neslušné, nevhodné a ignorantské. I když vám dítě nevyšlo ven vagínou, neznamená to, že se o někoho nestaráte. O děti, přátele a jiné,“ doplnila Jennifer v rozhovoru pro magazín Allure.

Záběry staré 16 let. Jennifer Anistonová s tehdejším manželem Bradem Pittem na premiéře filmu Erin Brokovich (14. březen 2000):