Na klepy nikdy nereaguji, říká Jennifer Anistonová

Když se Brad Pitt rozváděl poprvé, všichni litovali chudáka Jennifer Anistonovou. Manželi byli pět let, platili za miláčky a nejkrásnější pár Hollywoodu a on ji vyměnil za Angelinu, do níž se zamiloval při natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith.

Při jeho nynějším rozvodu se lidi na sociálních sítích nepřiklánějí na stranu ani jednoho z manželů, i když přece jen jakési sympatie je trochu cítit vůči Bradovi. Většina lidí na internetu v diskusích i při vytváření různých vtípků na účet Brangeliny zmiňuje Jennifer a mluví o zadostiučinění a karmě (podívat se na ně můžete zde).

Americký magazín InTouch dokonce tvrdí, že slova o karmě prohlásila samotná Anistonová. To však zřejmě nebude pravda. Herečka totiž věci z bulváru nikdy nekomentovala a ani nekomentuje. Výjimku udělala letos v červenci, když po fotkách s větším břichem (byla po vydatném obědu), všichni spekulovali, že je těhotná.

„Dovolte mi, abych začala tím, že reagovat na klepy je něco, co jsem dosud nikdy neudělala. Nerada totiž věnuju energii obchodu se lží, ale chtěla jsem přispět k širší konverzaci, která už začala a musí pokračovat. Protože nejsem na sociálních sítích, rozhodla jsem se své myšlenky vyjádřit písemně,“ stojí v jejím článku, který zveřejnil The Huffington Post a v němž si postěžovala na pronásledování bulvárními fotografy (více zde).

Stejně jako nereaguje na nejrůznější „zaručené“ zprávy o tom, že čeká dvojčata, nebo že se s manželem Justinem Therouxem (45) rozvádí, nekomentovala ani rozvod Brada a Angeliny. I ke svému vlastnímu rozvodu s Pittem se vyjádřila až po deseti letech.

„Nemyslím si, že je to bolestivé. Ten příběh vás pronásleduje, protože to je zajímavý titulek. To téma více rozebírají média,“ řekla v pořadu televize CBS Sunday Morning v roce 2015 a dodala, že s exmanželem občas komunikují. „Popřáli jsme si navzájem všechno dobré a všechny ty věci, ale není to pravidelně,“ přiznala.

Podle Anistonové ani není pravda, že nesnáší Angelinu, přestože jí odloudila manžela. Jennifer prohlásila, že je to hloupost, a dokonce Jolie pochválila za film Nezlomný.

Jennifer Anistonová a její manžel Justin Theroux (Santa Monica, 17. ledna 2016) Jennifer Anistonová a Brad Pitt (Miláno, 28. června 2001)

„Myslím, že ten film je tak krásný a úžasný, odvedla skvělou práci. Je načase, aby lidé přestali s těmito malichernými hovadinami a začali oslavovat skvělou práci,“ řekla Jennifer pro Entertainment Tonight s tím, že zprávy o vzájemné nevraživosti ji prý už unavují. „Je to jako staré kožené boty. Pojďme si koupit pár nových lesklých bot.“

Jennifer Anistonová se podruhé vdala loni v srpnu, téměř rok po svatbě svého prvního manžela Brada Pitta s Angelinou Jolie. Vzala si Justina Therouxe, známého například ze první série seriálu Sex ve městě, Odpočívej v pokoji, Alias nebo Pozůstalí.