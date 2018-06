Jennifer Anistonová se na jaře vdávat nebude, svatbu prý odložila

"Jennifer a Justin svatební plánování brali velmi uvolněně. Moc se oba na svatbu těší, ale mají rozdílné představy o tom, jak má samotná svatba vypadat. Nemá to nic co do činění s nimi jako s párem, oba se bláznivě milují," řekla serveru MailOnline kamarádka Anistonové.

"Pokaždé, když je vidíte, pořád se objímají a jsou propletení do sebe. Jennifer chce něco většího a pozvat všechny přátele, ale Justin by měl raději svatbu intimnější. V tuto chvíli všichni očekáváme, že svatba bude před svátkem práce (ten je v USA první pondělí v září - pozn.red.)," dodala.

Jennifer Anistonová a Justin Theroux (22. února 2012)

Anistonová neměla na chystání svatby čas, protože produkovala film Call Me Crazy. Ale ani srpnová svatba nebude zřejmě nijak zvlášť naplánovaná.

"Zřejmě to uděláme na poslední chvíli. Velké plánování mě dohání k šílenství," řekla Anistonová. "Šaty nemám. Chci být spontánní," prohlásila na premiéře filmu Lifetime.

Hvězda seriálu Přátelé se bude vdávat podruhé. Brada Pitta si brala v roce 2000. O pět let později se zakoukal do Angeliny Jolie, s níž žije a vychovává šest dětí. S Jennifer Anistonovou se ještě v roce 2005 rozvedl.