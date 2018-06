Není to bolestivé, říká Jennifer Anistonová o rozvodu s Bradem Pittem

„Nemyslím si, že je to bolestivé. Ten příběh vás pronásleduje, protože to je zajímavý titulek. To téma více rozebírají média,“ řekla v pořadu televize CBS Sunday Morning Anistonová a dodala, že s exmanželem občas komunikují.

„Popřáli jsme si navzájem všechno dobré a všechny ty věci, ale není to pravidelně,“ přiznala.

Herečka dobře vychází také s Gwyneth Paltrowovou, která byla snoubenkou Brada Pitta. Pár se rozešel v roce 1997 údajně kvůli tomu, že se blondýnka nechtěla vdávat.

„Znám ji už strašně dlouho. Byla ke mně vždycky milá,“ prohlásila Anistonová v rozhovoru pro magazín Allure.

Herečka prozradila, že ji hodně ovlivnil rozvod rodičů. Její otec John Aniston hrál v seriálu Tak jde čas a matka Nancy Dowová je také herečka. Pár se rozvedl, když Jennifer bylo 7 let.

„Upřímně si myslím, že to nejlepší, co z toho vzešlo, byl můj smysl pro humor, protože některé chvíle byly docela smutné, což vám řekne každé dítě po rozvodu,“ míní herečka.

Anistonová už tři roky chodí s Justinem Therouxem (43), s nímž se v roce 2012 zasnoubila.